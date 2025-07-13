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انخفاض السكر والمكرونة.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

11:54 ص الأحد 13 يوليه 2025

السكر

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الفول، والزيت، والدقيق، والسكر، والمكرونة، والعدس، والدواجن، والجبن الرومي والأبيض، خلال تعاملات اليوم الأحد 13-7-2025، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.94 جنيه، بزيادة 55 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 60.86 جنيه، بتراجع 2.89 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.18 جنيه، بتراجع 3.47 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 94 جنيه، بتراجع 2.09 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 34.66 جنيه، بتراجع 3.61 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.05 جنيه، بتراجع 1.26 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 53.33 جنيه، بتراجع 14.02 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.64 جنيه، بتراجع 96 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 109.46 جنيه، بتراجع 2.36 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 414.24 جنيه، بتراجع 78 قرشًا.

كيلو الدواجن الطازجة: 97.08 جنيه، بتراجع 1.14 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.14 جنيه، بزيادة 14 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 54 جنيه، بزيادة 2.11 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 110.85 جنيه، بتراجع 16.84 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 277.8 جنيه، بتراجع 2.32 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 33.54 جنيه، بزيادة 2.16 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 101.35 جنيه، بتراجع 8.09 جنيه.

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