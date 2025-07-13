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انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

10:46 ص الأحد 13 يوليه 2025

أسعار الحديد

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كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأحد 13-7-2025، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 35125 جنيه، بتراجع 2437.5 جنيه.

سعر طن حديد عز: 38990.91 جنيه، بتراجع 927.27 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4077.27 جنيه، بزيادة 109.09 جنيه.

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أسعار الحديد مواد البناء الأسمنت
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