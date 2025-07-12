كتبت- آية محمد:

أعلنت شركة أورانج مصر لخدمات الهاتف المحمول إضافة 10 جيجابايت مجانًا إلى باقات العملاء للإنتر نت المنزلي كتعويض عن تأثر خدمة الإنترنت بحريق سنترال رمسيس .

وأرسلت شركة أورانج مصر رسالة اعتذار إلى عملائها المتأثرين بانقطاع خدمة الإنترنت المنزلي، نتيجة الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس وأدى إلى تأثر خدمات الاتصالات في عدد من المناطق.

وأوضحت الشركة في رسالتها أن الانقطاع كان خارجًا عن إرادتها مشددة على حرصها على رضا العملاء.

وجاء ذلك استجابة لقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي ألزم جميع شركات الاتصالات باتخاذ إجراءات فورية لتعويض المستخدمين المتضررين، سواء من خدمات الهاتف المحمول أو الإنترنت الثابت.

وتضمن القرار تعويض مستخدمي الهاتف المحمول بواحد جيجابايت مجانية، وتعويض مستخدمي الإنترنت الثابت بـ 10 جيجابايت على الخط الثابت، أو 5 جيجابايت على الهاتف المحمول في حالة عدم انتظام الخدمة على الخط الثابت.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات "وي" قد أعلنت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن تقديم نفس التعويض لعملائها المتأثرين بانقطاع الخدمة.