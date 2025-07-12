أسعار الأرز تنخفض 1000 جنيه للطن.. الشعبة توضح الأسباب

كتبت – دينا كرم:

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، لـ"مصراوي"، إن أسعار الأرز شهدت تراجعًا بنحو 1000 جنيه للطن خلال شهر، نتيجة زيادة المعروض في الأسواق مقابل استقرار حجم الطلب.

وأوضح شحاتة أن سعر طن الأرز الأبيض للحبة الرفيعة يتراوح حاليًا بين 22 و23 ألف جنيه في المضارب، بينما يتراوح سعر الطن من الأرز الأبيض للحبة العريضة بين 26 و27 ألف جنيه.

وأشار إلى أن الأرز الشعير، يتراوح سعر للحبة الرفيعة بين 14 و14.5 ألف جنيه للطن، والعريض بين 16.5 و17 ألف جنيه كحد أقصى.

وأكد رئيس الشعبة على أن انخفاض الأسعار يرجع إلى زيادة الكميات المتاحة في الأسواق، موضحًا أنه كلما زاد المعروض تراجعت الأسعار، والعكس صحيح.

وقال شحاتة إن موسم حصاد الأرز الجديد سيبدأ في النصف الثاني من شهر أغسطس المقبل.

وتابع أن الاستهلاك المحلي السنوي يبلغ نحو 3.6 مليون طن، وهي كميات متوفرة حاليًا وهناك زيادة منها في الأسواق.

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