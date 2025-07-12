كتبت- منال المصري:

أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن تحميل الفواتير الإلكترونية من خلال بوابة منظومة الفاتورة الإلكترونية على الموقع الرسمي للمصلحة يتم بشكل مجاني تمامًا، ودون تحصيل أية رسوم أو تكاليف على استخدام البوابة.

وأوضحت المصلحة في بيان لها اليوم، أنها رصدت في الآونة الأخيرة تداول شائعات غير صحيحة بشأن وجود رسوم مقابل تحميل الفواتير من البوابة الإلكترونية، مشددةً على أن هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة.

وشددت المصلحة على أن بعض البرامج أو الأدوات (add-ons) التي يتم تحميلها من الإنترنت، وتُستخدم في تحميل الفواتير الإلكترونية، لا تتبع منظومة الفاتورة الإلكترونية التابعة للمصلحة، وأي بيانات تخرج منها تكون على مسئولية الممول وحده.

وأكدت المصلحة أنها غير مسئولة عن أي عمليات تحميل تتم من خلال تطبيقات أو منصات خارجية لا تتبعها، وتناشد الممولين والمكلفين بعدم التعامل مع أي مصادر غير رسمية، حفاظًا على سرية البيانات وتفاديًا لأية ممارسات قد تُعرضهم للمخاطر.

وهابت المصلحة بجميع الممولين الاعتماد فقط على البوابة الرسمية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال موقع مصلحة الضرائب المصرية، لضمان الاستفادة من الخدمات بشكل آمن وفعّال، مؤكدةً استمرارها في تقديم الدعم الفني والإجابة على كافة الاستفسارات من خلال قنواتها الرسمية.