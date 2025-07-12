سفن التغييز.. كيف تؤمن مصر احتياجات الغاز خلال ذروة الصيف؟

كتبت - دينا كرم:

في إطار منظومة متكاملة لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي لمحطات توليد الكهرباء والقطاعات الحيوية، تعمل مصر على استقبال شحنات الغاز المسال المستورد، وإعادة تغييزه وضخه في الشبكة القومية، بهدف تنويع مصادر الإمداد وتحقيق الاستدامة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

وتمتلك مصر حاليًا ثلاث سفن تغييز ضمن المنظومة القومية لإمدادات الطاقة، هي "هوج جاليون" التي تعمل فعليًا في ميناء سوميد بالعين السخنة، و"Energos Eskimo" و"Energos Power" اللتان يجري الانتهاء من تجهيزهما فنيًا تمهيدًا لربطهما في مينائي سوميد وسونكر، ومن المقرر كذلك وصول سفينة رابعة "وينتر" إلى دمياط، إلى جانب وحدة خامسة ستتمركز في الأردن لتعزيز الإمدادات عبر خط الغاز العربي.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية الإجمالية للسفن الثلاث العاملة داخل مصر حاليًا نحو 2250 مليون قدم مكعب يوميًا، تخصص بشكل رئيسي لتلبية احتياجات محطات الكهرباء وضمان استقرار التغذية للقطاعات الحيوية.

وفي هذا التقرير يرصد "مصراوي" أبرز المعلومات عن السفن الموجودة في مصر والمقرر وصولها الفترة المقبلة:

هوج جاليون

تعتبر الأولى في مصر وتعمل بالفعل في ميناء سوميد بالسخنة، واستأجرتها شركة 'إيجاس" من شركة هوج النرويجية في أبريل الماضي بعقد مدته 18 شهرًا، وذلك لضمان تأمين الاحتياجات الإضافية من الغاز خلال الصيف، ووصلت السفينة إلى مصر في نهاية يونيو 2024.

Energos Powe

هي سفينة قادمة من ألمانيا وتابعة لشركة نيوفورتريس الأمريكية، وتجري حاليًا أعمال تجهيزها في ميناء الدخيلة بالإسكندرية، وتبلغ سعتها التخزينية 174 ألف متر مكعب، بقدرة تغييز تصل إلى 750 مليون قدم مكعب يوميًا من المخطط نقلها إلى ميناء سونكر لربطها على الشبكة القومية.

"Energos Eskimo"

تمثل إنرجوس إسكيمو ثالث وحدات التغييز التى تعتمد عليها الوزارة ضمن منظومة متكاملة لتأمين إمدادات الغاز، حيث استقبلتها المياه المصرية في 7 يونيو الماضي قادمة من المملكة الأردنية الهاشمية فور انتهاء مدة التعاقد الممتدة لعشر سنوات مع الجانب الأردني الشقيق.

ويجرى حاليًا متابعة المراحل النهائية لاعمال تجهيزها وتعديلها بميناء العين السخنة، إيذانا لنقلها وربطها على رصيف ميناء سوميد بالسخنة لاستقبال شحنات الغاز المسال المستورد لإعادة تغييزه وضخه فى الشبكة القومية للغاز.

وكان مقررًا تشغيلها مطلع يوليو، لكن تأخر التشغيل عدة أيام بسبب متطلبات فنية واعتمادات دولية خاصة بإجراءات الأمان والتشغيل.

وينتر

سفينة التغييز الرابعة، وسيتم ربطها بالشبكة القومية عبر رصيف الشركة المتحدة لمشتقات الغاز بدمياط، تم بالفعل وصول ذراع التحميل الخاص بها إلى القاهرة جوًا، ضمن تجهيزات بدء التشغيل وفق الجدول المحدد.

"إينيرجيوس فورس"

من المقرر وصولها إلى ميناء العقبة بالأردن خلال شهر يوليو الجاري، حيث يتم استكمال تجهيزها فنياً لتكون وحدة طوارئ إضافية تُعزز تأمين الإمدادات في المنطقة خلال موسم الذروة الصيفية عبر خط الغاز العربي.