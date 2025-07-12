كتبت- دينا كرم:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم السبت 12-7-2025، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 2 و4.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 4 و9 جنيهات.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 5 و9 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 2.5 و5.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 4 و7 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 3.5 و5.5 جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 9 جنيهات، و12 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و12 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

خوخ بلدي يتراوح بين 30 و60 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 25 و33 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 8 و20 جنيهًا.

التفاح المصري يتراوح بين 20 و40 جنيهًا.