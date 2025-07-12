كتبت منال المصري:



أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، أننا نتطلع إلى وضع استراتيجية عربية مشتركة للتعاون الجمركي والإداري من أجل تعزيز التكامل الاقتصادي وتسهيل التجارة البينية بتوحيد الإجراءات الجمركية وتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات بين الدول العربية فى إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.



وقال أموي عقب الاجتماع الاستثنائي لمديري عموم الجمارك بالدول العربية بالقاهرة بشأن تأسيس المجلس العربي للشئون الجمركية، إننا نستهدف تعظيم جهود التعاون والتنسيق بين الدول العربية لتطوير المنظومة الجمركية برفع القدرات الفنية وتوحيد التشريعات والأنظمة واللوائح والمصطلحات المتعلقة بالمنظومة الجمركية.



وأشار أموى، إلى ضرورة إيجاد معالجات عملية وأكثر مرونة لأي تحديات جمركية لدفع وتسهيل حركة التبادل التجاري على نحو يسهم في توفير خدمات جمركية متكاملة ومحفزة من أجل توفير مناخ اقتصادي أكثر تنافسية بالمنطقة.