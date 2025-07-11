كتبت-آية محمد:

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات "وي" عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن تقديم تعويض لعملاء الإنترنت الأرضي والموبايل، بسبب تأثر بعض الخدمات نتيجة حريق سنترال رمسيس.

وقالت الشركة: "عملائنا الكرام… نظرًا لتأثر بعض خدماتنا في الفترة الأخيرة، سيتم تعويض عملاء الإنترنت الأرضي بـ 10 جيجابايت، وعملاء الموبايل بـ 1 جيجابايت مجانًا.. نشكركم على تفهمكم."

ويأتي هذا الإعلان بعد قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أمس، الذي ألزم جميع شركات الاتصالات باتخاذ إجراءات فورية لتعويض المستخدمين المتضررين، سواء من خدمات الهاتف المحمول أو الإنترنت الثابت.

وتضمن القرار تعويض مستخدمي الهاتف المحمول بواحد جيجابايت مجانية، وتعويض مستخدمي الإنترنت الثابت بـ 10 جيجابايت على الخط الثابت، أو 5 جيجابايت على الهاتف المحمول في حالة عدم انتظام الخدمة على الخط الثابت.