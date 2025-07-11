كتبت- آية محمد:

في ظل تنوع شركات الإنترنت في مصر وتباين جودة الخدمة من منطقة لأخرى، يضطر عدد كبير من المستخدمين إلى نقل اشتراكهم من شركة إلى أخرى بحثًا عن عروض أفضل أو خدمة أكثر استقرارًا.

لكن عملية النقل لا تتم بشكل تلقائي، بل تتطلب خطوات محددة يجب الالتزام بها لضمان عدم انقطاع الخدمة أو تأخير تفعيل الاشتراك الجديد.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية خطوات نقل خدمة الإنترنت الأرضي من شركة إلى أخرى:

خطوات إلغاء الاشتراك من الشركة القديمة

1- زيارة أقرب فرع من فروع شركة الإنترنت المراد إنهاء الاشتراك معها.

2- تقديم طلب الإلغاء من خلال الفرع أو عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بالشركة.

3- استلام كود الإلغاء خلال 24 ساعة من تقديم الطلب، حيث تُرسل الشركة رسالة نصية على رقم الهاتف المسجل بالخدمة تحتوي على "كود الإلغاء".

4- سداد جميع المستحقات المالية لدى الشركة القديمة قبل الانتقال لشركة جديدة.

خطوات الاشتراك مع الشركة الجديدة

1- التوجه إلى فرع الشركة الجديدة التي ترغب في الاشتراك بها.

2- تقديم طلب الاشتراك من خلال ملء استمارة الاشتراك، وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، مع تسليم كود الإلغاء المستلم من الشركة السابقة.

3- دفع رسوم الاشتراك حسب نوع الباقة المختارة والعروض المتاحة في وقت التقديم.

4- تفعيل الخدمة خلال 48 ساعة من تقديم الطلب، حيث تصلك رسالة نصية بتفعيل الخدمة وبدء تشغيلها.

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