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خريطة الأسعار اليوم: انخفاض اللحوم والدواجن وارتفاع الذهب

02:01 م الجمعة 11 يوليه 2025

أسعار اللحوم

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كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الدواجن، واللحوم، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الجمعة 11-7-2025، بينما ارتفعت أسعار البيض، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض اللحوم.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع خلال منتصف التعاملات

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خريطة الأسعار اليوم أسعار الدواجن اسعار اللحوم اسعار الأسمنت
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