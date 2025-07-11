كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار العدس، والفول السائب، والجبن الأبيض، واللحوم، والدواجن، خلال تعاملات اليوم الجمعة 11-7-2025، بينما ارتفعت أسعار زيت الذرة، والجبن الرومي، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.06 جنيه، بزيادة 7 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 62.14 جنيه، بزيادة 93 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 27.84 جنيه، بزيادة 80 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 90.59 جنيه، بتراجع 62 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 37.66 جنيه، بزيادة 45 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.61 جنيه، بزيادة 4 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 62.9 جنيه، بتراجع 3.06 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.58 جنيه، بزيادة 6 قروش.

لتر زيت الذرة: 110.2 جنيه، بزيادة 1.14 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 401.31 جنيه، بتراجع 1.47 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 97.41 جنيه، بتراجع 1.14 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.22 جنيه، بتراجع 8 قروش.

كيلو الفول السائب: 52.06 جنيه، بتراجع 1.35 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 134.95 جنيه، بتراجع 2.28 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 271.82 جنيه، بزيادة 1.24 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.22 جنيه، بزيادة 76 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 98.08 جنيه، بتراجع 91 قرشًا.