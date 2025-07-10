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وزير البترول يناقش مع نائب وزير الطاقة الكندي تطوير البحث والتنقيب عن الغاز

06:44 م الخميس 10 يوليه 2025

اجتماع كريم بدوي مع نائب وزير الطاقة الكندي

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كتبت- دينا كرم:

عقد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماع مع لاري كومير، نائب وزير الطاقة والمعادن، لمقاطعة ألبرتا الكندية، وذلك على هامش فعاليات الندوة الدولية التاسعة التي تنظمها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بالعاصمة النمساوية فيينا، لبحث فرص إقامة تعاون مشترك بين الجانبين في مجال تطوير عمليات البحث والتنقيب عن البترول والغاز وتحسين وزيادة الإنتاج ولا سيما من الحقول المتقادمة في ضوء ما يمتلكه الجانب الكندي من خبرات في هذا المجال.

ووفق بيان الوزارة اليوم تطرق الجانبان إلى فرص التعاون في مجال الطاقة المتجددة ومشروعات خفض الانبعاثات في إطار جهود البلدين لتنويع مزيج الطاقة.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون وفرص زيادة حجم الاستثمارات التعدينية للشركات الكندية العاملة في مجال التعدين في مصر في ضوء ما يمتلكه الجانبان الكندي من خبرات كبيرة في هذا المجال الحيوي، وسعي وزارة البترول والثروة المعدنية لتحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين في إطار المحور الثالث من استراتيجية القطاع، والذي يهدف إلى زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 5-6%.

ومن جانبه كريم بدوي أهم نتائج جهود تطوير قطاع التعدين والتي يأتي على رأسها إصدار قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية بما يسمح بإعادة هيكلتها وإعداد استراتيجية متكاملة لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر المعدنية.

يأتي ذلك إلى جانب التصديق على النموذج المعدل لاتفاقية استغلال الذهب والمعادن المصاحبة له، والذي يُعد خطوة هامة لجذب مزيد من شركات التعدين العالمية الكبرى، حيث تم تصميمه بشكل يضمن توفير إطار عمل واضح ومتوافق دولياً لحوكمة مراحل استكشاف واستغلال الموارد المعدنية، وفق الوزير.

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كريم بدوي وزير البترول نائب وزير الطاقة الكندي لاري كومير منظمة الدول المصدرة للنفط الندوة الدولية لمنظمة الدول المصدرة للنفط
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