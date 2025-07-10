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مصر والعراق تبحثان سبل تعزيز التعاون فى أنشطة صناعة البترول

05:52 م الخميس 10 يوليه 2025
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    مصر والعراق تبحثان سبل تعزيز التعاون فى أنشطة صناعة البترول (4)
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    مصر والعراق تبحثان سبل تعزيز التعاون فى أنشطة صناعة البترول (2)
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كتبت- دينا كرم:

عقد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع حيان عبد الغني السواد، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط العراقي، والوفد المرافق له، لبحث مستجدات مشروعات التعاون المقترحة بين الجانبين في إطار نتائج الزيارة الرسمية التي الوزير ووفد قطاع البترول إلى دولة العراق في مارس الماضي بهدف بحث سبل تعزيز التعاون الثنائى فى مجالات قطاع البترول المختلفة، ومن بينها مجال التكرير من خلال نقل النفط العراقى لتكريره بمعامل التكرير المصرية بما يمثل فرصة إضافية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وكذلك استغلال الطاقات الفائضة بمصافي التكرير المصرية بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للجانبين.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة الخطوات التي تم اتخاذها لتعزيز تواجد الشركات المصرية المتخصصة فى مجالات تصميم وتنفيذ وصيانة وتشغيل المشروعات للعمل بشكل أكبر فى دولة العراق، لما تمتلكه الشركات المصرية المتخصصة من خبرات واسعة فى عدة مجالات تمكنها من المشاركة فى مشروعات البنية التحتية ومشروعات البترول والغاز بدولة العراق الشقيق.

كما تم استعراض موقف نتائج أعمال اللجنة التوجيهية المشتركة التي تم تشكيلها من الجانبين في أعقاب الزيارة بهدف تفعيل مجالات التعاون المتفق عليها ومتابعة تنفيذها.

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كريم بدوي وزير البترول وزير النفط العراقي
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