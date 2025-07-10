كتبت- آية محمد:

زاد اعتماد مستخدمي الهواتف المحمولة على المحافظ الإلكترونية في إجراء عمليات الدفع الإلكتروني، حيث توفر للمستخدمين إمكانية تحويل الأموال، ودفع الفواتير، والتسوق عبر الإنترنت بسهولة وأمان.

كانت شركات المحمول الأربعة" إي آند، وفودافون، وأورنج، ووي" قد أعلنت عن عودة خدمات المحافظ الإلكترونية بعد تأثرها نتيجة حريق سنترال رمسيس.

واندلع حريق مساء الاثنين في إحدى غرف الأجهزة بسنترال رمسيس التابع للشركة المصرية للاتصالات، مما أدى إلى تأثر عدد من الخدمات، منها الإنترنت، والمحمول، والطوارئ، والخدمات البنكية، إلى جانب خدمات أخرى.

وتعد معرفة الحدود القصوى للمعاملات اليومية والشهرية أمرًا ضروريًا لمستخدمين المحافظ الإلكترونية.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية الحدود القصوى اليومية والشهرية للمحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات المحمول الأربعة "إي آند، وفودافون، ووي، وأورنج":

إي آند كاش

الحد الأقصى للتعاملات اليومية: 60 ألف جنيه.

الحد الأقصى للتعاملات الشهرية: 200 ألف جنيه.

فودافون كاش

الحد الأقصى للمعاملات اليومية: 60 ألف جنيه.

الحد الأقصى للمعاملات الشهرية: 200 ألف جنيه.

وي باي

الحد الأقصى للتعاملات اليومية: 60 ألف جنيه.

الحد الأقصى للتعاملات الشهرية: 200 ألف جنيه.

أورنج كاش

الحد الأقصى للمعاملات اليومية: 60 ألف جنيه.

الحد الأقصى للمعاملات الشهرية: 200 ألف جنيه.

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