كتبت- منال المصري:

علق خلف الحبتور رجل الأعمال الإماراتي على نفي مجلس الوزراء المصري على حديثه في أحد وسائل الإعلام بتدخل مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء برفع سعر الأرض كان يعتزم شرائها في الساحل الشمالي.

كان المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أكد في بيان، أنه تم الاستعلام من الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي، التي أكدت جميعها أنها لم تتلق أي طلب للحصول على أراض من المستثمر "خلف الحبتور"، وبالتالي، هذه الواقعة لا أساس لها من الصحة، ومختلَقة، وحتى لو كان رجل الأعمال ينوي الحصول على أراض من مواطنين عاديين، فلماذا يتدخل رئيس الوزراء لتحديد سعر أو خلافه.

كان "خلف الحبتور" قال في إحدى وسائل الإعلام، إن رئيس مجلس الوزراء المصري تدخل لزيادة سعر قطعة أرض كان ينوي شراءها في الساحل الشمالي، من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار.

وبعد بيان مجلس الوزراء قال الحبتور على صفحته الرسمية على "منصة أكس" "تابعت باهتمام البيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء في مصر الحبيبة، بشأن ما نُشر حول قطعة أرض في الساحل الشمالي عُرضت عليّ لشرائها".

‏وأوضح "للأسف، ما نُقل إليّ هو تماماً كما ما ورد في مقابلتي، ونحن نشكر رئاسة الوزراء على هذا التوضيح الصريح والواضح".

‏وأضاف "يسعدني أن أرى هذا الحرص من الدولة المصرية الشقيقة على توضيح الحقائق بكل شفافية، وهو ما يعكس قوة المؤسسات، ووضوح آليات العمل والقانون في مصر".

‏وأَضاف الحبتور "وأؤكد مرة أخرى أنني دائماً من المحبّين والمقدّرين لمصر وشعبها، وأؤمن بفرص التعاون والاستثمار الإيجابي بيننا، على أساس من الاحترام المتبادل، والوضوح، والثقة".

‏"ما صدر من توضيح اليوم هو رسالة إيجابية تعزّز ثقتي بأن مصر دولة مؤسسات، تحرص على توفير بيئة استثمارية عادلة، شفافة، ومنفتح وأكرر شكري، وأتمنى لجمهورية مصر العربية دوام النجاح والتقدّم في ظل قيادتها الحكيمة." وفق ما قاله الحبتور."