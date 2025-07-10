كتبت - أمنية عاصم:

قال أحمد شيرين كريم، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن القرار الحكومي الذي منح مهلة لشركات الأسمنت لمدة شهر للعودة للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لا يزال قيد الدراسة من الجهات المعنية، ويتم حاليًا بحث آلية تطبيقه والتنسيق بشأنه.

وأشار في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إلى أن القرار صدر بتوجيهات حكومية، ويجب علينا جميعًا بذل أقصى جهد لتنفيذه باعتباره من القرارات السيادية للدولة.

قبل أسبوع منح كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، مهلة لمدة شهر لكافة شركات الأسمنت على مستوى الجمهورية لإعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة داخل مصانعها، وتذليل كافة العقبات والتحديات التي تحول دون ذلك، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمنت باعتبارها أولوية قصوى في المرحلة الحالية.

وتابع رئيس شعبة الأسمنت، أن القطاع يضم 23 شركة تعمل في السوق المحلي، ويمتلكون 46 خط إنتاج، وكل شركة لديها خططها الخاصة بشأن أعمال الصيانة والتأهيل، لذلك يصعب حاليًا تحديد موعد دقيق لعودة جميع المصانع للعمل بطاقتها القصوى.

وأشار إلى أن هناك تواصلًا مستمرًا بين الشركات وهيئة التنمية الصناعية ووزارة الصناعة، والجهات المختصة الأخرى، بهدف ضمان توافق الأداء مع سياسة الدولة وأهدافها الاقتصادية.

وتابع أن القرار الحكومي الذي منح مهلة لشركات الأسمنت لمدة شهر للعودة للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لا علاقة له بخسائر بعض الشركات المُدرجة في البورصة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأضاف أن الشركة الوحيدة التي سجلت خسائر في الربع الأول بالبورصة، كانت تعاني من مشكلات داخلية خاصة بها، ولا علاقة لتلك الخسائر بظروف الصناعة أو القرار الأخير"، مؤكدًا أن بقية الشركات العاملة في القطاع تحقق أداءً جيدًا.

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