يصل إلى 10 جيجا بايت.. تنظيم الاتصالات يلزم الشركات بتقديم إنترنت مجانا للعملاء

كتبت- آية محمد:

ألزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات جميع شركات الاتصالات باتخاذ إجراءات فورية لتعويض المستخدمين عن تأثر الخدمة، سواء مستخدمي الهاتف المحمول أو الإنترنت الثابت.

وبحسب بيان الجهاز اليوم، فإن القرار نص على تعويض لمستخدمي خدمات الهاتف المحمول بواحد جيجابايت مجانية، وتعويض مستخدمي خدمات الإنترنت الثابت بعشرة جيجابايت مجانية على الخط الثابت أو خمسة جيجابايت مجانية على الهاتف المحمول في حالة عدم انتظام الخدمة على الخط الثابت.

جاء ذلك في إطار قيام الجهاز بمتابعة تأثير العطل الفني الذي طرأ على بعض خدمات الاتصالات نتيجة الحريق الذي نشب في سنترال رمسيس، وحرصه على التخفيف من آثار عدم انتظام خدمات الاتصالات وضمان الحفاظ على حقوق المستخدمين.

ويؤكد الجهاز على التزامه المستمر بضمان جودة واستمرارية خدمات الاتصالات واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار مثل هذه الأعطال مستقبلًا.