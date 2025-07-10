فيديو- عمال صيانة سنترال رمسيس يواصلون العمل لليوم الثالث لإصلاح خطوط الإنترنت

تصوير- رمضان يونس:

من أمام مركز رئيسي لمعالجة الاتصالات والإنترنت أو ما يعرف بـ"سنترال رمسيس" وسط العاصمة المصرية القاهرة تتم أعمال حفر على قدم وساق من قِبل الشركة المكلفة من جانب "المصرية للاتصالات" وذلك في اليوم الرابع منذ اندلاع حريق "سنترال رمسيس" في أكثر من 3 طوابق.

وبحسب جولة ميدانية مسجلة قتم بها مصراوي لا تزال أعمال الإصلاح جارية من قِبل الشركات المتعاقدة مع الشركة المصرية للاتصالات، وذلك لإعادة تشغيل خدمات الإنترنت التي تأثرت جراء الحريق الأخير.

وتم بالفعل تركيب عدد من الكبائن الجديدة من قِبل الفرق الفنية المتخصصة، في محاولة لإعادة الخدمة تدريجيًا للمناطق المتضررة، ولا تزال عمليات إصلاح المبنى مستمرة، خاصة بعد خروجه الكامل من الخدمة نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت به بسبب الحريق.

ويأتي ذلك بعد أن شهد "سنترال رمسيس" نشوب حريقًا يوم الاثنين الماضي الموافق 7 يوليو 2025؛ والذي أدى إلى شلل أصاب الحياة مؤقتاً في مصر في مساء هذا اليوم.

وتعطلت حينها خدمات الاتصالات والإنترنت وما يتعلق بهما بشكل كبير في العديد من المحافظات، كما شهدت حركة الطيران في مطار القاهرة الدولي تأخير مواعيد إقلاع بعض الرحلات، وتعطلت الخدمات المصرفية وسوق المال كذلك.