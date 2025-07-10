قطاع الاتصالات يتجاهل حريق سنترال رمسيس ويرتفع بختام جلسة اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

شهدت أسهم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات المدرجة بالبورصة صعودًا بشكل جماعي ، لتختتم آخر جلسات الأسبوع بأداء جيد للقطاع، وجاء ذلك في ثاني جلسة تداول بعد حريق سنترال رمسيس.

مساء يوم الاثنين الماضي، نشب حريق في مركز رئيسي لمعالجة الاتصالات والإنترنت أو ما يعرف بـ"سنترال رمسيس" وسط العاصمة المصرية القاهرة.

تصدرت سهم شركة ديجيتايز للاستثمارات المالية والرقمية نمو القطاع بنسبة 10.12% ثم يليها سهم شركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بنسبة 5.59%.

وجاء سهم شركة المصرية للاتصالات في المركز الثالث بنسبة نمو 0.91% ، ليأتي بعدها سهم اوراسكوم للاستثمار القابضة 0.88%،ثم تلاها سهم شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات بنسبة صعود 0.41%.

وليأتي سهم شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بنسبة صعود 0.32%، ويليها سهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بنسبة 0.08% صعودًا.

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