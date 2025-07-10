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ارتفاع مؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم

03:10 م الخميس 10 يوليه 2025

البورصة

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30بنسبة 0.52 %عند مستوى 33324 نقطة، بختام جلسة اليوم الخميس.

وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.40 %، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.36%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 85.18 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 23.04 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 108.22 مليون جنيه

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.35 %عند مستوى 33152 نقطة، بختام جلسة أمس الأربعاء.



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