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خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والزيت وارتفاع الذهب

01:36 م الخميس 10 يوليه 2025

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار البيض، والحديد، خلال تعاملات اليوم الخميس 10-7-2025، بينما انخفضت أسعار الدواجن، والزيت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

9 جنيهات لكيلو البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض الزيت.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

سعر الذهب يرتفع خلال منتصف التعاملات اليوم

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خريطة الأسعار انخفاض الدواجن الزيت الذهب أسعار البيض
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