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سعر الذهب يرتفع خلال منتصف التعاملات اليوم

12:30 م الخميس 10 يوليه 2025

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات للجرام ، خلال منتصف تعاملات الخميس 10-7-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3083 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3964 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4625 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 5285 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 37000 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52850 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 164363جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 264250 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.45 % إلى نحو 3328 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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