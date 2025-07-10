كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الزيت، والعدس، والدواجن، والفول السائب، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الخميس 10-7-2025، بينما ارتفعت أسعار السكر، والجبن الأبيض، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:



أسعار السلع الأساسية



كيلو الأرز المعبأ: 34.99 جنيه، بزيادة 9 قروش.



كيلو الفول المعبأ: 61.21 جنيه، بزيادة 86 قرشًا.



كيلو الدقيق المعبأ: 27.04 جنيه، بزيادة 92 قرشًا.



لتر زيت عباد الشمس: 89.16 جنيه، بتراجع 2.44 جنيه.



كيلو السكر المعبأ: 37.21 جنيه، بزيادة 1.55 جنيه.



كيلو المكرونة المعبأة: 28.57 جنيه، بزيادة 56 قرشًا.



كيلو العدس المعبأ: 62.2 جنيه، بتراجع 5.23 جنيه.



البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.52 جنيه، بزيادة 22 قرشًا.



لتر زيت الذرة: 109.06 جنيه، بتراجع 35 قرشًا.



كيلو اللحوم الطازجة: 402.78 جنيه، بتراجع 14 قرشًا.



كيلو الدواجن الطازجة: 98.55 جنيه، بتراجع 2.07 جنيه.



كيلو الأرز السائب: 27.3 جنيه.



كيلو الفول السائب: 53.41 جنيه، بتراجع 1.18 جنيه.



كيلو الجبن الأبيض: 137.23 جنيه، بزيادة 2.26 جنيه.



كيلو الجبن الرومي: 270.58 جنيه، بزيادة 29 قرشًا.



كيلو اللبن السائب: 31.46 جنيه، بزيادة 15 قرشًا.



كيلو المسلي الصناعي: 98.99 جنيه، بتراجع 2.07 جنيه.





