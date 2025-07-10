9 جنيهات لكيلو البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم
كتبت- آية محمد:
أعلن موقع سوق العبورعن أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الخميس 10-7-2025.
ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.
أسعار الخضروات
الطماطم تتراوح بين 2 و4.5 جنيه.
البطاطس تتراوح بين 4 و9 جنيهات.
البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات.
البصل الأبيض يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.
الكوسة تتراوح بين 5 و9 جنيهات.
الباذنجان البلدي يتراوح بين 2.5 و5.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 4 و7 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 3.5 و5.5 جنيه.
الخيار الصوب يتراوح بين 9 جنيهات، و12 جنيهًا.
الخيار البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و12 جنيهًا.
أسعار الفاكهة
خوخ بلدي يتراوح بين 30 و60 جنيهًا.
برتقال صيفي يتراوح بين 25 و33 جنيهًا.
الليمون البلدي يتراوح بين 8 و20 جنيهًا.
التفاح المصري يتراوح بين 20 و40 جنيهًا.
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