"اعتذار وتعويض وخطة طوارئ".. قرارات "تنظيم الاتصالات" بعد حريق سنترال رمسيس

كتبت– آية محمد:

في أعقاب الحريق الذي اندلع مساء الاثنين بإحدى غرف الأجهزة بسنترال رمسيس التابع للشركة المصرية للاتصالات، اتخذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عددًا من الإجراءات العاجلة للحد من تأثير الحريق وضمان استعادة الخدمة للمستخدمين بأسرع وقت ممكن، وجاءت أبرز هذه الإجراءات كالتالي:

1- نقل حركة الإنترنت إلى مركز بديل

تم نقل حركة الإنترنت الثابت بالكامل إلى مركز الحركة التبادلي بسنترال الروضة.

2- العمل على استعادة دوائر الربط المتأثرة.

أوضح الجهاز أن الحريق تسبب في تعطل بعض دوائر الربط التي أثرت على خدمات الإنترنت وخدمات المحمول بشكل نسبي، ويجري التنسيق بين الفرق الفنية والشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول لاستعادة دوائر الربط المتأثرة بالحريق واستبدالها على اتجاهات أخرى على باقي سنترالات الشركة المصرية للاتصالات، ومن المتوقع استعادة هذه الدوائر خلال ال 24 ساعة القادمة.

3- توفير أرقام اتصال بديلة للمناطق المتأثرة.

وحرصًا على استمرار التواصل، أكد الجهاز على أن جميع خدمات الطوارئ تعمل بشكل جيد، كما تم توفير أرقام بديلة للأماكن المتأثرة.

4- الاعتذار والعمل على تعويض العملاء المتضررين

أعتذر الجهاز عن تأثر بعض الخدمات، وأكد على التزامه بتعويض كافة العملاء المتضررين من تعطل الخدمة، وفقًا للوائح التنظيمية.

5- التأكيد على ضمان عودة الخدمة تدريجيًا.

وأكد الجهاز أن الخدمة ستعود تدريجيًا خلال الساعات القادمة، موضحًا أنه يجرى حصر جميع الخدمات والعملاء المتأثرين من الحريق.

يُذكر أن موقع مصراوي تعرض لتعطل جزئي، وذلك نتيجة حريق سنترال رمسيس الذي أثّر على خدمات الإنترنت في عدد من المناطق.