كتبت- دينا كرم:

تلقت وزارة البترول والثروة المعدنية منذ قليل بلاغًا من شركة أوسوكو يفيد بوقوع حادث انقلاب للبارج البحري "Adam Marine 12" بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس.

وقال مصدر بوزارة البترول "لمصراوي" أن الأجهزة الأمنية تمكنت من انتشال 4 جثث، وجاري البحث عن مفقودين آخرين.

وأشار المصدر إلى أن البارجة كانت تعمل في البحر الأحمر وتتنقل من موقع لآخر، بينما لا تزال أسباب الحادث قيد التحقيق.

وأوضح أن عدد المتواجدين على متن البارجة كان حوالي 30 شخصًا، نجا عدد منهم، فيما لا تزال أعمال البحث والإنقاذ جارية للعثور على المفقودين.

وأضاف أن شركة "جابكو"، باعتبارها أقرب وأكبر شركة تعمل في المنطقة، تحركت فور تلقي البلاغ، وبدأت عمليات الإنقاذ باستخدام معدات متخصصة، مثل إرسال مروحيات هليكوبتر وسفن، كما أن شركة خدمات البترول الجوية تقوم أيضًا بتوجيه الطائرات ضمن عمليات الإنقاذ.

وفي ضوء المتابعة الفورية للحادث، توجه وزير البترول والثروة المعدنية ووزير العمل على رأس فريق من قيادات الوزارتين إلى موقع الحادث للوقوف ميدانيًا على تطورات الموقف، ومتابعة عمليات الإنقاذ وما تم اتخاذه من إجراءات فورية للتعامل مع الحادث.

وتتابع وزارة البترول والثروة المعدنية تطورات الموقف لحظة بلحظة، وتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة والشركات التابعة لها بالمنطقة، وستوافيكم بالمستجدات أولا بأول.