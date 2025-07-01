وكيل وزارة البترول يتفقد سلامة منظومة الصرف الصناعي بمسطرد البترولية

كتبت- دينا كرم:

أجرى علاء البطل، وكيل أول الوزارة والمشرف على البيئة والسلامة والصحة المهنية وكفاءة الطاقة والمناخ، زيارة ميدانية تفقدية لمنطقة مسطرد البترولية، يرافقه فريق عمل من الإدارة المركزية للسلامة، ضم الدكتور كيميائي خالد إسماعيل والكيميائي هاني توفيق.

وخلال الزيارة، عقد علاء البطل إجتماعا تنسيقيا مع السيد يوسف، رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول ورئيس المنطقة الجغرافية بمسطرد، وعدد من مساعديه، حيث تم استعراض الإجراءات المُنفذة داخل المنطقة الجغرافية للتأكد من كفاءة منظومة الصرف الصناعي ومدى التزامها بالمعايير البيئية المعتمدة، وفق بيان الوزارة.

كما شملت الجولة تفقد غرفة الاتصال رقم (1)، والتي تستقبل صرف الشركات البترولية بالمنطقة – حيث تبيّن أن نسبة صرف المنطقة الجغرافية لا تتجاوز 1% من إجمالي ما تستقبله الغرفة – وتم التأكد من خلو المياه من أي ملوثات بترولية.

وتفقد علاء البطل ومرافقوه، المخرج الرئيسي والنهائي لمجمع شركات البترول بمنطقة مسطرد، للتأكد من التزام المياه المنصرفة بالمعايير البيئية وخلوها التام من الشوائب أو المواد البترولية.

ونقل البطل توجيهات وزير البترول والثروة المعدنية باستمرار تشديد الإجراءات الاحترازية في المنطقة الجغرافية بمسطرد، مع الالتزام بالمعالجة الفعالة والمتابعة الدورية لضمان جودة المياه المنصرفة بما يتوافق مع القوانين والتشريعات المنظمة للبيئة والسلامة.