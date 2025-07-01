وزير الاتصالات: مصر الأسرع وثاني أرخص إنترنت ثابت بأفريقيا

كتبت- آية محمد:

قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر كانت تحتل المركز الـ 40 بين الدول الإفريقية في متوسط سرعة الإنترنت الثابت عام 2018، ولكن منذ عام 2022، تحتل المركز الأول، بالإضافة إلى أن مصر ثاني أرخص دولة في إفريقيا في أسعار الإنترنت الثابت.

وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة تتحرك منذ عام 2018 على محورين متوازيين لدعم وتقوية ونشر خدمات الإنترنت الثابت، وكذلك خدمات الاتصالات المحمولة.

وأضاف طلعت، أن الوزارة بدأت في عام 2018 بتحديث البنية التحتية لشبكات الإنترنت، مشيرًا إلى أن الدولة استثمرت نحو 2.5 مليار دولار خلال هذه الفترة، ما أسفر عن قفزة كبيرة في متوسط سرعة الإنترنت الثابت، حيث ارتفعت من 5.6 ميجابت/ثانية إلى أكثر من 85 ميجابت/ثانية حاليًا.

وأشار إلى أن منصة مصر الرقمية تتيح حاليًا ما بين 190 إلى 200 خدمة مرقمنة بالكامل يمكن للمواطن الحصول عليها بسهولة من منزله أو مقر عمله، دون الحاجة إلى الذهاب لأي جهة، وهو ما انعكس في زيادة عدد المستخدمين إلى 9.5 مليون مواطن حتى الآن.

وأكد طلعت أن المواطنين يقبلون على استخدام التكنولوجيا حين يشعرون أنها تتيح لهم الخدمات والمزايا وتتحقق ما يتطلعون إليه بشكل سهل.

وفيما يخص خدمات الاتصالات المحمولة، أوضح طلعت أن الوزارة أطلقت خلال العام الماضي حزمة من الخدمات الجديدة، منها إتاحة إجراء المكالمات عبر شبكات الواي فاي لتحسين جودة الخدمة داخل المنازل والأماكن ذات الكثافة السكانية العالية.

كما أشار إلى إطلاق خدمة التنبيه بالمكالمات الترويجية، بالإضافة إلى الشريحة الأفتراضية "eSIM" وإمكانية استخدامها، وخدمات الجيل الخامس التي أطلقت هذا العام.

وأضاف: "نضاعف جهودنا لزيادة عدد أبراج المحمول، حيث انتقلنا من بناء 1300 برج سنويًا إلى 3000 برج، بهدف الوصول إلى المعدلات العالمية بحلول عام 2027".

وأشار الوزير إلى أن المخالفات التي يوقعها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على شركات المحمول لم تعد تسدد نقدًا، بل يلزم الجهاز الشركات ببناء أبراج إضافية بقيمة مضاعفة للمخالفة، مما يعود بالنفع المباشر على المواطنين.

وأكد أن هذه الإنجازات يسبقها مشروع "حياة كريمة" الذي يشمل توصيل شبكات الألياف الضوئية إلى كل منزل في كل قرية في مصر، مشددًا على أن جهود الوزارة مستمرة في إطلاق المزيد من الخدمات على منصة مصر الرقمية، وتقديم برامج تدريبية مجانية لكل فئات المجتمع.

كما أشار طلعت إلى استمرار التعاون مع الشركات العالمية لتوفير فرص عمل جديدة، إلى جانب تشجيع تصنيع الهواتف المحمولة محليًا، قائلًا: "لدينا حاليًا 9 مصانع لأجهزة المحمول في مصر، ونعمل على زيادة طاقتها الإنتاجية، وجذب المزيد من المصانع".

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