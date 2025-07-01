"إنفو جراف" – المالية: لا زيادة في السعر العام لضريبة القيمة المضافة

لا مساس بإعفاءات السلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية

كتبت- منال المصري:

أصدر المرصد الإعلامي لوزارة المالية "إنفو جراف" توضيحيًا حول التعديلات المحدودة التي تم إجراؤها في الضريبة على القيمة المضافة.

وتضمن الإنفو جراف التأكيد مجددًا على عدد من الرسائل المهمة والحاسمة، بأنه لا زيادة في السعر العام لضريبة القيمة المضافة، ولا مساس بإعفاءات السلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية، وأن الهدف هو توسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات، وأنه لا زيادة أيضًا في أسعار المنتجات البترولية محليًا.

وأشار "الإنفو جراف" إلى أن المقاولات ستخضع للسعر العام للضريبة على القيمة المضافة بدلاً من 5% وأن تكلفة "خدمة المقاولة" قد تنخفض نتيجة لخصم الضرائب على المدخلات، خاصة أنه يحق للمقاولين خصم ورد الضريبة على الآلات والمعدات.

وأشار إلى استمرار إعفاء المحلات والوحدات الإدارية بأي أماكن "ليس لها سمة تجارية"، مع إقرار ضريبة بنسبة 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية للوحدات الإدارية بالأماكن التجارية، توحيدًا للمعاملة الضريبية وتحقيقًا للعدالة.