كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30بنسبة 0.46 %عند مستوى 32707 نقطة، بختام جلسة اليوم الثلاثاء.

وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.85%، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.96%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 452.54 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 409.26 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب شراء من الأسهم بقيمة 43.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 1.05 %عند مستوى 32857 نقطة، بختام جلسة أمس الاثنين.