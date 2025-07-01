33.5% زيادة في عبء فوائد الدين بالموازنة أول 11 شهرا

كتبت- منال المصري:

ارتفع عبء فوائد الدين بالموازنة بنسبة 33.5% خلال أول 11 شهر من العام المالي الحالي إلى 1.765 تريليون جنيه مقابل نحو 1.322 تريليون جنيه بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب التقرير الشهري لوزارة المالية، فإن عبء فوائد الدين يلتهم 79% من إجمالي إيرادات موازنة مصر، يبدأ العام المالي في مصر أول يوليو وينتهي آخر يونيو من العام التالي.

وتوسعت وزارة المالية في الاقتراض من البنوك المحلية خلال العام المالي الحالي لتغطية نفقاتها بسبب نقص الإيرادات مقابل زيادة المصروفات.

وارتفعت إيرادات الموازنة بشكل طفيف 1.2% خلال أول 11 شهر من العام المالي الحالي إلى 2.24 تريليون جنيه مقابل نحو 2.218 تريليون جنيه بنفس الفترة من العام الماضي.

في مقابل ارتفع إجمالي مصروفات الحكومة بالموازنة 25% خلال أول 11 شهر من العام المالي الحالي، إلى نحو 3.41 تريليون جنيه.

وزاد دعم شراء السلع والخدمات بالموازنة 15.6% خلال أول 11 شهر من العام المالي الحالي إلى 147.231 مليار جنيه ما يعادل نحو 4.3% من إجمالي المصروفات.

كما ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بالموازنة 13.2% خلال أول 11 شهر من العام المالي الحالي إلى 529 مليار جنيه لتمثل نحو 15.5% من إجمالي المصروفات.