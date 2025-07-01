كتبت- دينا كرم:

أجرت مصلحة الضرائب المصرية، بعض التعديلات المحدودة فى ضريبة القيمة المضافة لتوسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات بما يدعم القدرة على تمويل زيادات الإنفاق على التنمية البشرية، وتم إجراء هذه التعديلات لتلبية طلبات ممثلى بعض القطاعات الإنتاجية وتوسيع القاعدة الضريبية، ومنها خضوع البترول الخام وليس المنتجات البترولية لضريبة الجدول بفئة 10%.

وأكدت الضرائب، على أنه لا يترتب على هذا التعديل أى زيادة إضافية في أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، خاصة أن الهيئة المصرية العامة للبترول هى المشتري الوحيد فى مصر للبترول الخام وأن الضريبة القطعية مدرجة ضمن تكاليفها للعام المقبل وسيتم استيعابها من خلال الوفورات الإضافية المتوقعة.

هل تتأثر أسعار المواد البترولية بضريبة البترول الخام؟

قال مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول سابقًا، "لمصراوي، إن الضريبة المفروضة على البترول الخام بنسبة 10% ستدرج ضمن التكلفة الفعلية لاستيراد الخام، وهو من المفترض أن ينعكس على تكلفة إنتاج المواد البترولية، وبالتالي على أسعارها النهائية، لتغطية هذا العبء الإضافي، إما بزيادة الدعم، أو بزيادة الأسعار.

وأوضح يوسف، أن الهيئة العامة للبترول هي الجهة الوحيدة التي تستورد أو تشتري الخام من الشريك الأجنبي، وهي من سيتكفل بدفع الضريبة، على الرغم أن الهيئة قد تكون غير قادرة عن هذه الضريبة لأن ليس لديها موارد، ولكن الدولة هي من ستتكفل.

وأشار يوسف، إلى أن هذه العملية قد تكون حسابات بين وزارة المالية وشركات البترول، وأن الدولة هي من تتكفل بهذه الضريبة، لأن الهيئة العامة للبترول هيئة اقتصادية حكومية، أي أن الأمر داخل الحكومة.

ويرى حسام عرفات، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن الضريبة المفروضة لن تؤثر على المواطن أو أسعار المنتجات البترولية، موضحًا أن الهيئة العامة للبترول، هي من تتحمل هذه الضريبة في تعاملاتها مع وزارة المالية.

وأضاف عرفات، لمصراوي أن الأمر يتعلق بين جهتين داخل الدولة، حيث تدفع الهيئة قيمة الضريبة ضمن تكاليفها، ولكن لا علاقة للمواطن المباشر بهذه العملية، لأن الهيئة هي التي تشتري الخام وتدفع عنه.

وأشار إلى أن الضريبة تسدد من جهة حكومية إلى أخرى، ما يجعلها جزءًا من الحسابات الداخلية للدولة، وليس للمواطن دخلًا بها.

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