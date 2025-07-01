رأسمال السوقي للبورصة يحقق نموًا 7% خلال النصف الأول من العام الجاري

كتبت- أمنية عاصم:

حققت البورصة المصرية مكاسب بقيمة 176 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي 2025 ليسجل رأسمال السوقي نحو 2.345 تريليون جنيه مقارنة بـ 2.169 تريليون جنيه، بنمو 7%.

وشهد الرأسمال السوقي نموًا بنسبة أكبر خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الأول من العام ذاته، وجاء الارتفاع في الربع الأول بنسبة 3.64 % ليصل نسبة النمو لـ 4.31% خلال الربع الثاني، وفق التقارير الصادرة من البورصة المصرية.

الربع الأول

وبلغ إجمالي القيمة السوقية بنهاية شهر مارس بداية العام الجاري 2.248 تريليون جنيه مقارنة بـ 2.169 تريليون جنيه سعر الفتح ببداية العام الراهن ؛ بنمو بنسبة 3.6%.

وسجل إجمالي قيمة التداول خلال الربع الأول نحو 4.890 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 99.503 مليون ورقة منفذة على 5.962 ألف عملية منفذة.

واستحوذت الأسهم على 6.79% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت التداول للسندات / أذون نحو 93.21% خلال الربع الأول.

الربع الثاني

بلغ إجمالي القيمة السوقية بنهاية شهر يونيو الماضي 2.345 تريليون جنيه مقارنة بـ 2.248 تريليون جنيه سعر الفتح ببداية شهر إبريل خلال العام الحالي ، بنمو بنسبة 4.3%.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الربع الثاني نحو 3.860 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 110.810 مليون ورقة منفذة على 6.043 ألف عملية.

وهذا وقد استحوذت الأسهم على 6.83% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات / اذون نحو 93.17% خلال الربع الثاني.

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