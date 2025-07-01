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بزيادة حتى 7 جنيهات.. فليب موريس تعلن قائمة أسعار جديدة للتبغ المسخن

01:43 م الثلاثاء 01 يوليو 2025

التبغ المسخن

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كتبت- دينا خالد:

أعلن إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات المصرية، أسعار جديدة للسجائر المنتجة من شركة فيليب موريس، وتتضمن التبغ المسخن بأنواعه.

ووفقا لإمبابي، تتراوح الزيادة في أسعار التبغ المسخن، بين 6 و7 جنيهات، باختلاف النوع، وسيتم التطبيق بدءا من اليوم الثلاثاء الأول من يوليو.

وأصبحت قائمة أسعار منتجات فيليب موريس مصر كالتالي:-

•السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "HEETS Selections" بأنواعها 69 جنيها للعبوة.

• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "HEETS Dimensions" بأنواعها 76 جنيها للعبوة، مقابل 69 جنيها، بزيادة 7 جنيهات.

• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "TEREA" بأنواعها 80 جنيها للعبوة، مقال 74 جنيها بزيادة 6 جنيهات.

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