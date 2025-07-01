خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع البيض واللحوم والحديد والذهب

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الدواجن، واللحوم، والزيت، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 1-7-2025، بينما ارتفعت أسعار البيض والحديد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار الحديد وانخفاض الأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الزيت واللحوم والجبن الرومي بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات الثلاثاء