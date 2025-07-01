إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع البيض واللحوم والحديد والذهب

01:39 م الثلاثاء 01 يوليه 2025

خريطة الأسعار اليوم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الدواجن، واللحوم، والزيت، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 1-7-2025، بينما ارتفعت أسعار البيض والحديد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار الحديد وانخفاض الأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الزيت واللحوم والجبن الرومي بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات الثلاثاء

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

خريطة الأسعار اليوم ارتفاع البيض ارتفاع اللحوم ارتفاع الحديد والذهب أسعار الأسماك والمأكولات البحرية انخفاض أسعار الدواجن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

جلسة بكرة مهمة.. تأجيل مناقشة الإيجار القديم إلى الغد
زيادة كبيرة في أسعار سجائر "مارلبورو" و"ميريت" و"أل أند أم" - منشور رسمي