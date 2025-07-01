سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات الثلاثاء

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 40 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الثلاثاء 1-7-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3100 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3985 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4650 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5314 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 37200 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 53140 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 165265 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 265700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.21% إلى نحو 3343 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.