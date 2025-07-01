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للتشجيع على القراءة.. وزارة الاتصالات تطلق تطبيق "كتاب" مجانا على أندرويد وiOS

01:01 م الثلاثاء 01 يوليه 2025

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

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تطبيق مصراوي

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كتبت- آية محمد:

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن إطلاق تطبيق "كتاب" مجانًا على نظامي التشغيل أندرويد وiOS، في إطار جهودها لدعم التحول الرقمي وتعزيز نشر الثقافة والمعرفة من خلال التكنولوجيا.

ويمنح تطبيق "كتاب" المستخدمين تجربة قراءة رقمية سلسة وغنية، من خلال مجموعة من الخصائص التفاعلية المبتكرة.

ويعد هذا التطبيق أحد ثمار التعاون بين وزارة الاتصالات ووزارة الثقافة المصرية، ليكون أداة هامة يمكن أن تسهم في تعزيز الثقافة الرقمية وتوسيع نطاق الوصول إلى المعرفة.

ويُعتبر التطبيق بمثابة بوابة للوصول إلى إصدارات وزارة الثقافة حيث يوفر مجموعة واسعة من الكتب الإلكترونية في مختلف التخصصات.

ومن خلال هذه المنصة الرقمية، يستطيع المواطنون من جميع الأعمار الوصول إلى مصادر غنية تمكنهم من توسيع آفاقهم المعرفية وذلك في إطار دور وزارة الثقافة.

ويقدم التطبيق أكثر من 2000 كتاب مجاني لأكثر من 1000 كاتب ومؤلف، تشمل نحو 20 مجالًا متنوعًا مثل الأدب، والقصص، والسير الذاتية، والتاريخ، وفروع متعددة من العلوم، وغيرها من التصنيفات.

ويمكن تحميل التطبيق من خلال الروابط التالية:

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لأجهزة أندرويد:

لأجهزة iOS:

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وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التشجيع على القراءة تطبيق كتاب
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