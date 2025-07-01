إعلان

زيادة كبيرة في أسعار سجائر "مارلبورو" و"ميريت" و"أل أند أم" (منشور رسمي)

12:57 م الثلاثاء 01 يوليه 2025

أسعار السجائر الجديدة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا خالد:

أعلن إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات المصرية، ارتفاع أسعار السجائر المنتجة من شركة فيليب موريس، وتتضمن مارلبورو وميريت بأنواعهما و أل أند أم.

ووفق لمنشور أسعار السجائر الجديدة، سيتم تطبيق الزيادة - التي تتراوح بين 5 و10 جنيهات، باختلاف الأنواع - بداية من اليوم الثلاثاء الأول من يوليو

وأصبحت قائمة أسعار منتجات فيليب موريس مصر كالتالي:-

• السعر الرسمي لعبوة ميريت "Merit" بأنواعها 105 جنيهات، مقابل 95 جنيها، بزيادة 10 جنيهات

• السعر الرسمي لعبوة مارلبورو "Marlboro" بأنواعها 97 جنيها، مقابل 89 جنيها، بزيادة 8 جنيهات

• السعر الرسمي لعبوة مارلبورو كرافتد "Marlboro Crafted" بأنواعها 79 جنيها، مقابل 74 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

• السعر الرسمي لعبوة ال أند ام "L&M" بأنواعها 76 جنيها للعبوة، 69 جنيها، بزيادة 7 جنيهات.

IMG-20250701-WA0009

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار سجائر مارلبورو ميريت أل أند أم شعبة الدخان والسجائر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
للتشجيع على القراءة.. وزارة الاتصالات تطلق تطبيق "كتاب" مجانا على أندرويد وiOS

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

مجلس النواب يوافق على تعديل الإيجار القديم من حيث المبدأ
زيادة كبيرة في أسعار سجائر "مارلبورو" و"ميريت" و"أل أند أم" - منشور رسمي