كتبت- دينا خالد:

أعلن إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات المصرية، ارتفاع أسعار السجائر المنتجة من شركة فيليب موريس، وتتضمن مارلبورو وميريت بأنواعهما و أل أند أم.

ووفق لمنشور أسعار السجائر الجديدة، سيتم تطبيق الزيادة - التي تتراوح بين 5 و10 جنيهات، باختلاف الأنواع - بداية من اليوم الثلاثاء الأول من يوليو

وأصبحت قائمة أسعار منتجات فيليب موريس مصر كالتالي:-

• السعر الرسمي لعبوة ميريت "Merit" بأنواعها 105 جنيهات، مقابل 95 جنيها، بزيادة 10 جنيهات

• السعر الرسمي لعبوة مارلبورو "Marlboro" بأنواعها 97 جنيها، مقابل 89 جنيها، بزيادة 8 جنيهات

• السعر الرسمي لعبوة مارلبورو كرافتد "Marlboro Crafted" بأنواعها 79 جنيها، مقابل 74 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

• السعر الرسمي لعبوة ال أند ام "L&M" بأنواعها 76 جنيها للعبوة، 69 جنيها، بزيادة 7 جنيهات.