اليوم.. بدء صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة بماكينات الصرافة

كتبت- دينا خالد:

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر يوليو، اليوم الثلاثاء، الموافق أول يوليو، بالزيادة الجديدة.

ويتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية أو من خلال المحافظ الإلكترونية.

وكان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارا بزيادة المعاشات بنسبة 15%؜ اعتبارا من أول يوليو.

وقال جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الحد الاقصى للزيادة 2175 جنيهًا، ويستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، وتبلغ تكلفة الزيادة 70 مليار سنويا.

كيف تحسب قيمة الزيادة في معاشك

ويمكن معرفة قيمة الزيادة من خلال إجراء عملية حسابية بسيطة، من خلال ضرب قيمة المعاش الحالي في 15 ثم يتم قسمة الناتج على 100

وبعد ذلك يتم جمع قيمة الزيادة مع قيمة المعاش الحالي لتحصل على قيمة معاشك بالزيادة الجديدة

مثال:

إذا كانت قيمة المعاش الحالي 3000 جنيه، يمكن معرفة قيمة الزيادة كالتالي

3000 × 15=45000

وبعد ذلك نقسم 45000 ÷ 100 = 450 جنيه هي قيمة الزيادة.

ولمعرفة إجمالي قيمة المعاش بعد الزيادة:

نجمع 3000 ( قيمة المعاش الحالي) + 450 (قيمة الزيادة) = 3450 جنيه.