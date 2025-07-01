كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار البصل، والكوسة، والباذنجان البلدي، والبرتقال الصيفي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 1-7-2025، بينما ارتفعت أسعار الفلفل الرومي، والتفاح المصري، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 5.5 جنيه و9 جنيهات.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 5 و8 جنيهات، بتراجع 4 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 4 و8 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 3 و7 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة

خوخ بلدي يتراوح بين 30 و60 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 22 و33 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 10 و30 جنيهًا.

التفاح المصري يتراوح بين 18 و34 جنيهًا، بزيادة جنيهين.