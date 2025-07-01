

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 1-7-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الإثنين.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 15 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الإثنين 30-6-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 1-7-2025 وهي كالآتي:

سعر الذهب عيار 24 بلغ 5269 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4610 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3952 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3074 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2195 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 163871 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 36880 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.39 % إلى نحو 3286 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.