17 مليار جنيه مكاسب البورصة في الأسبوع الأول من يونيو الجاري

كتبت- أمنية عاصم:

حقق رأس المال السوقي للبورصة المصرية مكاسب تصل لـ 17 مليار جنيه خلال أول أسبوع من شهر يونيو الحالي، ليسجل سعر الأغلاق بآخر جلسات الأسبوع – الأربعاء- نحو 2.309 تريليون جنيه مقارنة بـ 2.292 تريليون جنيه سعر الفتح في بداية الأسبوع الماضي؛ وفقًا للتقرير الشهري الصادر عن البورصة المصرية.



وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 219.6 مليار في حين بلغت كمية التداول نحو 5,181 مليون ورقة منفذة على 413 ألف عملية.

وقد استحوذت الأسهم على 8.18% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول (للسندات / أذون) نحو 91.82% خلال الأسبوع.



ووفق التقرير، سجلت تعاملات المصريين نسبة 90.9% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.2% والعرب على 4.9% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

أداء مؤشرات البورصة في أول أسبوع بيونيو

حقق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 تراجع بنسبة 0.06% ليسجل مستوى 32677 نقطة عند إغلاق آخر جلسة بالأسبوع الماضي مقارنة بـ 32696 نقطة عند الفتح بأول جلسة في الأسبوع الماضي.

وسجل مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة نموًا بنسبة 2.31% ليسجل مستوى 9725 نقطة عند إغلاق آخر جلسة بالأسبوع الماضي مقابل 9506 عند الفتح بأول جلسة في الأسبوع الماضي.

وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.84% ليسجل مستوى 13189 ليسجل عند إغلاق آخر جلسة بالأسبوع الماضي مقابل 12950 نقطة عند الفتح بأول جلسات الأسبوع الماضي.

وارتفع مؤشر الشريعة EGX 33 بنسبة 1.54% ليسجل مستوى 3385 نقطة عند إغلاق آخر جلسة بالأسبوع الماضي مقابل 3334 نقطة عن الفتح بأول جلسات الأسبوع الماضي.

وحقق مؤشر تميز - سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة "بورصة النيل"- انخفاضًا بنسبة 3.91% ليسجل مستوى 12510 نقطة عند إغلاق آخر جلسة بالشهر الماضي مقابل 13018 نقطة عن الفتح بأول جلسات الأسبوع الماضي.