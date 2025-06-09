هل هاتفك ضمن القائمة؟.. تعرف على أبرز الهواتف التي تدعم الـ "5G"

كتبت- آية محمد:

أعلنت شركات المحمول الأربعة العاملة في مصر" إي‌ آند، وفودافون، وأورنج، ووي" يوم الأربعاء الماضي عن إطلاق خدمات الجيل الخامس "5G" بشكل رسمي في مصر.

جاء ذلك خلال حفل نظمه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعمرو طلعت وزير الاتصالات، ومسؤولي شركات المحمول الأربعة.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية قائمة بأبرز الهواتف التي تدعم الـ "5G":

هواتف Samsung

Samsung Galaxy A25 5G

Samsung Galaxy A14 5G

Samsung Galaxy M23 5G

Samsung Galaxy A34 5G

Samsung Galaxy A35 5G

Samsung Galaxy A54 5G

Samsung Galaxy S21 / S22 / S23 / S24

Samsung Galaxy Z Flip 3 / 4 / 5

Samsung Galaxy Z Fold 3 / 4 / 5

هواتف Apple

بدءًا من إصدار iPhone 12 وما بعده.

هواتف Realme

Realme Narzo 60x 5G

Realme 9 Pro 5G

Realme 12 5G

Realme 12 Pro 5G

هواتف Oppo

Oppo A79 5G

Oppo Reno 10 5G

Oppo Reno 11 5G

هواتف Xiaomi

Redmi Note 12 5G

POCO M4 5G

Redmi Note 13 Pro 5G

POCO X5 5G

Xiaomi 13T / 13T Pro

هواتف "Pixel" Google

Pixel 6 / 7 / 8

بالإضافة إلى هاتف Nokia G60 5G منNokia ، وهاتف Infinix Zero 5G من Infinix، وهاتف Vivo Y100 5G من .Vivo

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