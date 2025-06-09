هل هاتفك ضمن القائمة؟.. تعرف على أبرز الهواتف التي تدعم الـ "5G"
كتبت- آية محمد:
أعلنت شركات المحمول الأربعة العاملة في مصر" إي آند، وفودافون، وأورنج، ووي" يوم الأربعاء الماضي عن إطلاق خدمات الجيل الخامس "5G" بشكل رسمي في مصر.
جاء ذلك خلال حفل نظمه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعمرو طلعت وزير الاتصالات، ومسؤولي شركات المحمول الأربعة.
ويعرض "مصراوي" في السطور التالية قائمة بأبرز الهواتف التي تدعم الـ "5G":
هواتف Samsung
Samsung Galaxy A25 5G
Samsung Galaxy A14 5G
Samsung Galaxy M23 5G
Samsung Galaxy A34 5G
Samsung Galaxy A35 5G
Samsung Galaxy A54 5G
Samsung Galaxy S21 / S22 / S23 / S24
Samsung Galaxy Z Flip 3 / 4 / 5
Samsung Galaxy Z Fold 3 / 4 / 5
هواتف Apple
بدءًا من إصدار iPhone 12 وما بعده.
هواتف Realme
Realme Narzo 60x 5G
Realme 9 Pro 5G
Realme 12 5G
Realme 12 Pro 5G
هواتف Oppo
Oppo A79 5G
Oppo Reno 10 5G
Oppo Reno 11 5G
هواتف Xiaomi
Redmi Note 12 5G
POCO M4 5G
Redmi Note 13 Pro 5G
POCO X5 5G
Xiaomi 13T / 13T Pro
هواتف "Pixel" Google
Pixel 6 / 7 / 8
بالإضافة إلى هاتف Nokia G60 5G منNokia ، وهاتف Infinix Zero 5G من Infinix، وهاتف Vivo Y100 5G من .Vivo
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