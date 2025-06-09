من الشهر المقبل.. تفاصيل زيادة الأجور للموطفين في الحكومة

كتبت- منال المصري:

أكدت وزارة المالية أنه سيتم تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور والرواتب للموظفين في الحكومة بداية من شهر يوليو المقبل مع بداية السنة المالية الجديدة 2025-2026.

وخصصت وزارة المالية 679.1 مليار جنيه للأجور في الموازنة الجديدة بزيادة 18.1% عن العام السابق حيث تبدأ السنة المالية في مصر أول يوليو وتنتهي آخر يونيو من العام التالي.

كما أدرجت وزارة المالية مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين عدد كاف فى مجال الصحة والتعليم لضمان حسن الخدمة المقدمة للمواطنين.

تفاصيل زيادة الأجور لموظفي الحكومة بداية من يوليو المقبل:

- أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في "إجمالي الأجر" شهريًا.



- الحد الأدنى للأجور لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا بدلا من 6000 جنيه.

- إقرار 10% علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

- زيادة فى الأجور تتراوح من 600 إلى 700 جنيه تتمثل فى حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين.