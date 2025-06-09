إغلاق السنة المالية.. تبكير صرف رواتب يونيو الأسبوع المقبل

كتبت- منال المصري:

قررت وزارة المالية تبكير صرف رواتب شهر يونيو إلى يوم الأربعاء بالأسبوع المقبل الموافق 18 من الشهر الجاري بدلا من يوم 22 مثل بعض الشهور السابقة نظرا لقرب إغلاق السنة المالية الحالية 2024-2025 التي تنتهي في 30 يونيو الحالي.



وتبدأ وزارة المالية صرف مرتبات يونيو الحالى للعاملين بالدولة يوم 18 من يونيو الجاري، على أن يتم تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور، بدءًا من شهر يوليو المقبل.

وسيتم إيداع رواتب العاملين بالدولة في حسابات كل شركة أو مؤسسة بالبنوك لتكون جاهزة للسحب من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية.

ومع كل شهر في صرف الرواتب تهيب وزارة المالية بالموظفين بتجنب الزحام حول ماكينات الصراف الآلي حيث الرواتب ستكون متاحة في أي يوم أو وقت للسحب بمجرد إيداعها في حساب كل عميل.