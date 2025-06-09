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أسعار الدواجن بالأسواق في رابع أيام عيد الأضحى (موقع رسمي)

10:30 ص الإثنين 09 يونيو 2025

أسعار الدواجن

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كتبت- آية محمد:

استقرت أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الاثنين 9-6-2025، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وسجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 104.81 جنيه، حسب بيانات بوابة الأسعار.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 92.6 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 116.77 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

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أسعار الدواجن عيد الأضحى 2025 الدواجن البيضاء
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