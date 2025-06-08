كتبت- دينا خالد:

وجهت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، بصرف 100 ألف جنيه لزوجة وأولاد البطل بشكل عاجل ، بالإضافة إلى التنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لرصد معاش استثنائي لأسرة البطل تقديرا لتضحيته.

جاء ذلك، تنفيذا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بصرف مكافأة لأسرة البطل خالد محمد شوقي، الذي وافته المنية اليوم؛ متأثرًا بإصابته، بعد أن قدم نموذجاً للبطولة والتضحية، حين افتدى بروحه المواطنين، في حادث احتراق سيارة إمداد بالبنزين في منطقة العاشر من رمضان، بحسب بيان اليوم.