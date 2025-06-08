كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار البطاطس، والبصل، والكوسة، والخيار، خلال تعاملات اليوم الأحد 8-6-2025، بينما انخفضت أسعار الطماطم، والباذنجان، والفلفل الحامي، والليمون البلدي، مقارنةً بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 5 و 9 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 3.5 و6.5 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 5.5 جنيه و7.5 جنيهات، بزيادة جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 5.5 جنيه و7.5 جنيهات،بزيادة خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 3 جنيه و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 2.5 و6 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 4 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 3 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 4 و9 جنيهات، بزيادة 3 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 4 و9 جنيهات، بزيادة 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة

خوخ بلدي يتراوح بين 15 و45 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 20 و24 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 25 و40 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.