

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 8-6-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره في مصر بحلول التعاملات المسائية السبت.

يذكر أن سعر الذهب استقر في مصر بحلول التعاملات المسائية السبت 7-6-2025، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 8-6-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5315 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4650 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3986 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3100 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2214 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 165293 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 37200 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

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وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.26% إلى نحو 3310 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.